8 comidas que prometem deixar seu arraial ainda mais gostoso

A melhor época do ano já está chegando e, sim, estou falando dela: a festa junina! Uma tradição exclusivamente brasileira, estas são uma ótima oportunidade para comer alimentos deliciosos, se reunir com a família e curtir o momento com quem amamos. Ah, e não podemos esquecer das músicas típicas que só deixam tudo mais animado (olha a cobra!).

Pensando nisso, separei 8 comidas juninas que não podem faltar no seu arraial. Confira!

Canjica (ou mungunzá)

A festa junina não fica completa sem uma panela de canjica (ou mungunzá, como esse prato é conhecido no Nordeste). Feito com canjica de milho, cravo, canela, leite de coco, creme de leite e leite condensado, esse é um dos doces mais tradicionais da época. Tem gente que gosta de botar canela em pó por cima e também fica uma delícia.

Caldo verde

Para curtir um clima mais frio, caldos com torradas não podem faltar. Uma boa opção para a festa junina é o caldo verde – feito com batata, couve e linguiça. De origem portuguesa, esse prato é um dos mais saborosos e também tem tudo a ver com essa época. Sirva o caldo com torradinhas e pães que vai fazer muito sucesso!

Bolo de Fubá

Os bolos também são importantíssimos para festança junina, principalmente o bolo de fubá. Um dos maiores símbolos do interior do Brasil, este bolo é macio e delicioso, capaz de conquistar desde as crianças, até mesmo as pessoas que estão acostumadas com a alta culinária.

Pão com Carne Louca

Quem aqui não perde uma oportunidade de comer um delicioso pão com carne louca? Composto por carne assada e desfiada, acompanhada de molho de tomate, este lanche é servido em pão francês quentinho e garante a alegria da garotada. Ah, e essa é apenas uma das muitas formas de preparar a famosa Carne louca, uma receita adaptada de acordo com a região, mas amada por todo o Brasil.

Espetinhos

Em muitas festas juninas você também vai encontrar aquele churrasquinho que dá água na boca. São espetinhos de carne, frango e salsichão que podem ser enrolados na farofa e servidos com molho a campanha. Fica uma delícia e também faz muito sucesso em qualquer evento.

Pipoca

As pipocas salgadas e doces não podem faltar em uma verdadeira festa junina. Muito práticas de serem preparadas, as pipocas podem ainda ser coloridas e garantir a alegria da criançada (e, sejamos francos, dos adultos também).