A Covid-19 está voltando?

A

notícia de que Mato Grosso registrou quase mil novos casos da Covid-19 em um único dia arrepiou-me os cabelos. Estaria voltando essa doença terrível? Dispus-me, então, a realizar um levantamento nos Boletins Epidemiológicos desse ano, que são divulgados diariamente pela Prefeitura de Rondonópolis. Vamos aos números.

Em janeiro, registramos 2.345 casos confirmados da doença, uma média de 75,7 novos casos por dia. Em fevereiro, a média aumentou. Foram 103 casos diagnosticados diariamente, num total de 2.889. Em março, os números caíram abruptamente: média de 9,9 casos diários e 307 ao todo neste mês. Abril seguiu essa tendência de números baixos: 163 casos, com média de 5,4 casos por dia. Chegou maio e a queda foi ainda maior. No quinto mês do ano, a prefeitura notificou o total de 63 casos; média de 2,02 casos ao dia.

Neste mês que estamos, no entanto, os números voltaram a subir. Nos primeiros 14 dias de junho, 184 novos casos surgiram no município, elevando a média diária de casos para 13,1 casos. E o aumento veio acompanhado de um efeito da doença com o qual já estávamos desacostumados: as mortes. Depois de contarmos 7 mortes em janeiro, 18 em fevereiro (o mês mais mortal desse ano), 6 em março, nenhuma morte em abril e apenas 1 óbito por Covid-19 em maio, só nas duas primeiras semanas desse mês já são 5 óbitos em decorrência da doença.

Os números registram um aumento em casos e em mortes, mas seriam apenas um “desvio na curva” ou o início de uma curva ascendente nos gráficos? Bem, claro que só o tempo, com acompanhamento diário dos Boletins (a que me propus fazer), o dirá. Mas, é sabido que quase ninguém está tomando os cuidados para evitar o contágio. Uso de máscaras, lavar as mãos ou aplicar-lhes álcool 70% e manter o distanciamento social já não estão em uso por aqui.

Em algumas cidades, como Belo Horizonte, o uso de máscaras em locais fechados já não é mais facultativo. Para além da eterna discussão de liberdade versus medidas sanitárias, é certo que a observância desses protocolos pode, efetivamente, evitar o contágio. Então, por que não? Sem contar a vacina. O Ministério da Saúde já recomenda a segunda dose de reforço contra a Covid-19. Mas nem todos estão atendendo ao chamado do Ministério.

Em pequena reunião com um grupo de colegas, ficamos estupefatos quando, um após o outro, fomos confessando não termos tomado ainda a dose de reforço. Claro que todos tínhamos “motivos” para isto. Um (eu, para falar a verdade) já tinha ido ao PSF por duas vezes e não havia vacina disponível. Um outro, porque, depois de ver pessoas vacinadas morrerem, passou a duvidar da eficácia da mesma. E assim por diante.

Claro que a vacina não é 100% segura. Nenhum imunizante pode oferecer proteção total ou ausência completa de efeitos colaterais. Especialmente quanto aos inoculantes contra a Covid-19, que foram produzidos durante uma pandemia. É como se nossos cientistas trocassem o pneu furado com o carro em movimento. E conseguiram! Isso salvou milhões de vidas mundo afora. Agora, com o passar do tempo, nossas pesquisas estão procurando aprimorá-las, a fim de garantir maior eficácia e tornar conhecidos possíveis danos secundários de sua utilização. De qualquer modo, a partir de hoje, só cumprimento as pessoas com o “soquinho” e vou correr atrás da minha dose de reforço. Bora lá!?