Acusada de matar ex-marido após homem atirar em atual segue presa por tráfico de drogas

Michele Queiroz Schiavi, 26 anos, continua presa após ser detida transportando cocaína durante uma abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A mulher já havia sido presa pela Polícia Militar (PM) no dia 12 de fevereiro de 2022 após atirar e matar o ex-marido no Bairro Conquista, em Rondonópolis (MT).

A 2ª prisão aconteceu pelo crime de tráfico de drogas. Conforme informações da Polícia, a mulher foi presa em um ônibus que foi fiscalizado na cidade de Dourados (MS), já na saída para Campo Grande (MS), que tinha como destino a cidade de Rondonópolis (MT).

A PRF informou que durante a abordagem, a mulher apresentou muito nervosismo levantando suspeita. Os agentes perceberam que uma caixa de maquiagem estava muito pesada e questionaram a autora, que confessou estar transportando cocaína.

A acusada disse aos policiais que ganharia R$ 1 mil para levar o entorpecente até Rondonópolis. Diante dos fatos, ela foi conduzida até a delegacia e autuada em flagrante acusada de tráfico de drogas.

O HOMICÍDIO

Michele Queiroz foi presa pela PM suspeita de matar o ex-marido Dilson Correa dos Santos, de 42 anos, no bairro Residencial Conquista.

No dia do fato, o homem invadiu a casa da ex-mulher com uma arma de fogo com a intenção de matar ela e o atual namorado.

O suspeito efetuou dois tiros que acertaram o outro rapaz na região do tórax. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do município.

Conforme informações, uma testemunha entrou em luta corporal com Dilson, momento em que a arma caiu ao solo. Michele pegou a arma e efetuou três disparos contra o ex-marido, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.