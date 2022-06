Adolescente é apreendido após agredir irmão de 12 anos e empurrar a mãe

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após agredir o irmão, empurrar a mãe e desaforar o pai, no início da madrugada desta quinta-feira (9), no Bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis (MT).

A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e agressão. Ao chegar ao local as vítimas relataram que o menor infrator agrediu o irmão de 12 anos com um soco e quando as vítimas foram reclamar com o menor infrator ele empurrou a mãe e desrespeitou o pai partindo para cima com desaforos.

Os pais do menor infrator relatam que não aguentam mais as agressões verbais do filho.

Diante dos fatos e para evitar um mal maior todos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.