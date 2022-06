Adolescentes são apreendidos durante tentativa de furto a banco

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) no momento em que tentavam arrebentar os fios da cerca elétrica de uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira (3), em Nobres (MT). De acordo com a PM, a dupla planejava junto com outros comparsas furtar a instituição.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais estavam realizando rondas quando se aproximaram do banco e flagraram os indivíduos em atitude suspeita. Os meninos tentaram fugir pelo fundo da instituição, mas foram apreendidos.

Durante busca pessoal foi encontrada uma mochila com um rolo de corda, uma machadinha, alicate de pressão, luvas, chave de fenda e óculos de proteção.

Os policiais encontraram também uma escada encostada no muro do banco.

Os indivíduos confessaram que os materiais seriam usados para cortar a cerca elétrica da agência. Além disso, deixaram a mochila no telhado, para que no outro dia, o restante da quadrilha voltasse no local para concluir o furto na unidade.

Os menores foram encaminhados até a Delegacia de Polícia acompanhados do Conselho Tutelar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.