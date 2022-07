Aluna de Escola Estadual de Paranatinga representa MT no programa Jovens Senadores

A estudante Giovanna Martins Gomes, do Ensino Médio da Escola Estadual Apolônio Bouret, em Paranatinga, foi eleita representante de Mato Grosso no Programa Jovens Senadores. A posse da Jovem Senadora ocorreu na segunda-feira (27.06), quando visitou o Senado Federal para conhecer um pouco dos trabalhos legislativos, assim como outros 26 estudantes, representantes dos demais Estados e do Distrito Federal.

No mesmo dia da posse, foi realizada a sessão solene para eleição da mesa diretora do Senado Jovem.

Entre 27 de junho e 1º de julho, os estudantes vão vivenciar a rotina legislativa. Os jovens senadores foram selecionados por meio de um concurso de redação. Essa é a 10ª edição do Programa – nos últimos dois anos, foi suspenso por causa da pandemia.

Os estudantes vão eleger uma mesa diretora com três comissões temáticas e nove senadores em cada uma, de acordo com o interesse de cada um. Em cada comissão, os jovens senadores vão escolher um projeto que vai para plenária e votação no último dia de trabalho.

Uma vez aprovados, os projetos vão para a Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Os senadores vão avaliar e, se forem válidos, passam a tramitar no Congresso Nacional por meio do Senado Federal, com indicativo que se trata de um projeto do Programa Jovens Senadores.

Professores orientadores

Os professores orientadores possuem agenda diferente dos Jovens Senadores. Enquanto eles realizavam as vivências legislativas, os professores assistiam palestras no Instituto Legislativo do Brasil.

“Tivemos palestra com a mentora Cláudia Nogueira sobre Comunicação Assertiva e Empatia. Em seguida, a ex-secretária geral do Senado Cláudia Lyra nos explicou a importância e a funcionalidade do Senado Federal”, destaca a professora Kelly Duarte de Oliveira que também está em Brasília.

Na segunda-feira, tanto os jovens senadores como os professores entraram pela rampa do Congresso Nacional. Na edição deste ano, eles foram recebidos pelo tapete vermelho que é usado quando os presidentes são empossados. Toda a cerimônia de entrada e posse dos jovens senadores foi transmitida pela TV Senado.