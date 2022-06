Alunos da Rede Municipal de Ensino conquistam premiação em concurso do Ministério Público do Trabalho

Alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino de Várzea Grande participaram do projeto ‘MPT na Escola’, idealizado pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso (MPT-MT) com o intuito de promover o debate em sala de aula sobre os direitos da criança e do adolescente, especialmente quanto à erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente. Receberam os prêmios, na manhã desta sexta-feira (10), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Várzea Grande (OAB/VG), 12 estudantes.

De acordo com o Promotor do Trabalho, André Canuto, gestor da Coordenação de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) em Mato Grosso, o MPT-MT tem uma ação prioritária no combate ao trabalho infantil com o projeto “Resgate a Infância”, divido em três eixos: educação, políticas públicas e aprendizagem profissional.

“O eixo educação, correspondente ao MPT na Escola, visa a promover o combate ao trabalho infantil por meio da educação das crianças, adolescentes e profissionais da comunidade escolar e toda a comunidade local, inclusive os pais dos estudantes. Sabemos que o trabalho infantil no Brasil ainda conta com a disseminação de mitos que dificultam a compreensão acerca dos extensos prejuízos causados às crianças e aos adolescentes”, explicou.

O promotor acompanhou com entusiasmo a apresentação do Coral Canto & Encanto, da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Salvelina Ferreira da Silva, que também teve seus alunos premiados no concurso. Ao passo que o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Silvio Fidelis, destacou a parceria da Prefeitura com o MPT-MT, lembrando que a primeira edição do concurso foi um sucesso, mesmo ocorrendo durante o período da pandemia.

“Com a determinação do prefeito Kalil Baracat, do vice José Hazama, e o apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal, estamos conseguindo a aprovação de todos os projetos e promovendo os avanços e melhorias na Educação Infantil e na Educação Básica em nosso Município. Para nós, é inegociável o direito da criança de estudar, o direito da criança de brincar, de se alimentar, o direito à saúde, carinho e compreensão. E o trabalho tem que vir apenas no momento certo”, pontuou.

Fidelis lembrou que a Rede Municipal conta com o Programa Escola em Tempo Ampliado – ETA, que na gestão Kalil Baracat foi estendido para 32 escolas, desenvolvendo atividades no contraturno escolar como dança, música, teatro, artesanato, reforço escolar, prática esportiva, cultivo de hortaliças entre outras. O Projeto MPT na Escola premiou os alunos das escolas da rede municipal de Várzea Grande nas categorias: Desenho; Poesia; Conto; Curta metragem e Música.

Confira os estudantes premiados:

EMEB Mercedes De Paula Sôda

– 1º lugar Desenho: aluna Anny Gabrielly da Silva Belo, 5º ano A

– 2º lugar Música: aluna Natália Almeida da Costa, 4º ano A.

EMEB Profº Paulo Freire

– 1º lugar Conto: aluno Arthur Emanuel de Barros Costa, 6º ano C

– 2º lugar Poesia: aluna Kamilly Vitoria de Campos Assunção, 7º ano A

EMEB Manoel Corrêa de Almeida

– 1º lugar Poesia: aluna Maria Eduarda Linda de Oliveira, 6º ano A

– 2º lugar Desenho: Gabrielly Santiago Santana, 6º ano A

EMEB Profª Salvelina Ferreira da Silva

– 1º lugar Desenho: aluna Ana Raiany da Silva Macedo, 5º ano C

– 2º lugar Desenho: aluna Nicoly Gabrili Silva Rodrigues, 5º ano C

EMEB Tenente Abílio da Silva Moraes

– 1º lugar Poesia: aluna Gabriella Mariane de Moraes Costa, 7º ano B

– 2º lugar Poesia: Guilherme da Silva Costa, 7º ano A

EMEB Faustino Antônio da Silva

– 1º lugar Desenho: aluna Emanuelly Fernanda Paiva Gaba, 4º ano U

– 2º lugar Poesia: aluna Nathacha Benedita dos Santos, 4º ano U.