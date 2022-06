Alunos especiais recebem orientações sobre a importância de manter a higiene bucal em dia

Alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos no Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão “João Ribeiro Filho” receberam atividades de aprendizado sobre Saúde Bucal na última semana. A ação foi realizada pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), em parceria com o curso de Odontologia do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag).

De acordo com a professora Natália Garcia Santaella, da disciplina de Projeto Integrador, ao longo do semestre, os universitários foram apresentados com o desafio de produzir ferramentas e produtos para os diferentes alunos atendidos no Centro. “Hoje eles estão apresentando o resultado desse trabalho e dando instruções sobre higiene bucal com os alunos, a equipe do Centro e os pais”, disse.

Entre os produtos desenvolvidos estavam uma boca em grande escala, feita com dentes de garrafa pet, que permitia aos alunos com baixa visão uma compreensão melhor de como é a boca. Também há “plaquinhas” para ajudar alunos surdos a se comunicarem com o dentista durante o atendimento. Além disso, os alunos também prepararam aulas dinâmicas para tratar da saúde bucal, com fadas do dente, brindes e atividades interativas.

“Faz muita diferença uma ação dessas, pois muitos pais não conseguem buscar essas informações por conta própria e também porque a ação promove a conscientização dos alunos”, afirmou Ângela Patrícia de Campos Pereira, mãe da Marialice, que tem Transtorno do Espectro Autista e Déficit de Atenção com Hiperatividade e, de acordo com a senhora Ângela, nunca mais vai esquecer de escovar os dentes antes de dormir.

A ação do curso de odontologia foi pontual, mas a parceria com a gestão Kalil Baracat se estende para vários outros cursos da área da saúde. “A experiência com o pessoal da odontologia também está sendo maravilhosa, pois eles realmente se esforçaram para trazer produtos pensados para cada tipo de aluno, desde síndrome de Down até deficiências motoras. Acredito que vamos aproveitar bastante o material que eles trouxeram”, concluiu a coordenadora do Centro, Zélia Alves Vidal.