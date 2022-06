Anitta inaugura estátua de cera no museu Madame Tussauds em NY

Anitta inaugurou a estátua de cera feita em homenagem a ela no museu Madame Tussauds, em Nova York. A cantora participou da cerimônia, que aconteceu nesta quinta-feira (2), e foi transmitida em vídeo nas redes sociais do museu.

A escultura foi finalizada há dois dias e a Anitta quis que a homenagem a captasse vestindo uma camiseta com a frase “garota do Rio”. A artista pôs uma calça jeans rasgada e deixou a calcinha à mostra — um look semelhante ao que ela usou no Rock in Rio em 2019.

No evento de inauguração, Anitta conversou com os convidados presentes e se disse honrada por ser a primeira cantora brasileira a ser homenageada pelo museu. A artista também fez questão de observar de perto os detalhes da “Anitta de cera” e brincou: “Meu Deus! Estou muito gostosa”.

Confira o vídeo: