Antonia Fontenelle diz faturar mais após polêmica com Klara Castanho

Antonia Fontenelle disse que está sofrendo ataques nas redes sociais após expor em seu canal no Youtube, mesmo sem citar nomes, detalhes do caso de Klara Castanho. Ela garantiu que, apesar das críticas, continua faturando muito com seus produtos de cosméticos e óculos por conta da polêmica.

Segundo a apresentadora, internautas têm feito mutirão de comentários para “cancelar” ela. “Vocês foram na minha ótica, na minha linha de cosméticos [tentar cancelar]. Mas elas são minhas. Ataques orquestrados. Passei a noite com pessoas me ligando. Nada que não esteja acostumada. Gente desocupada, juízes de internet”, começou.

“A mim vocês não vão conseguir prejudicar. Enquanto estão com metralhadora apontada para mim, temos um estuprador na rua. Acha que tenho medinho de vocês? Sou do embate”, continuou ela.

Sem qualquer arrependimento, a youtuber disse que tem muito orgulho da mulher que é e chamou os haters de “covardes”. “Morro de orgulho de mim. Estou vendendo mais perfume hoje, mais gloss hoje como nunca vendi. Estou cheia de brasileiros lá fora [do país] pedindo encomenda de óculos. O nome disso é respeito e credibilidade. Não tenho medo de nada e de ninguém. Covardes, cretinos.”