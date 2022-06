Após prisão de quadrilha, investigadores recuperam 9 mil litros de combustível furtado

Diligências realizadas pela Delegacia da Polícia Civil de Jaciara possibilitaram na recuperação de 9 mil litros de combustível que foram furtados no fim de semana em um antigo posto, às margens da BR-364.

Cinco pessoas foram autuadas em flagrante por envolvimento com o desvio, furto e receptação do combustível.

No último sábado, a Polícia Militar conduziu duas pessoas suspeitas pelo furto de combustíveis. Uma equipe da PM flagrou um grupo retirando combustível de um caminhão que estava estacionado em um antigo posto na BR-364, no município de Jaciara. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Jaciara e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa com uso de arma, furto qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A Delegacia de Jaciara instaurou investigação para apurar a atuação da quadrilha. Em diligências coordenadas pelo delegado José Ramon Leite, no domingo e segunda-feira, os policiais civis seguiram até o antigo Posto 300 e em uma borracharia na localidade da Pensão Seca, onde ocorria o desvio, furto e receptação de combustíveis. No local foram apreendidos aproximadamente 9 mil litros de combustíveis, equivalente a mais de R$ 50 mil.

A ação investigativa resultou, até o momento, na prisão em flagrante de cinco adultos e um adolescente apreendido. “Certamente o esquema do grupo criminoso foi desmantelado e as investigações continuam para averiguar se há outros envolvidos”, afirmou o delegado de Jaciara.