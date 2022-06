Após virar chacota, Putin diz que líderes do G7 ficariam ‘nojentos’ sem camisa

Após se tornar piada de líderes do G7, durante a cúpula do grupo na Alemanha, o presidente russo Vladimir Putin disse que eles ficariam “nojentos” sem camisa. A chacota começou depois que Putin apareceu em fotos com o peito nu em um passeio ao ar livre. O primeiro-ministro britânico perguntou a seus colegas, sentados ao redor de uma mesa, se eles deveriam manter seus casacos, em reunião na Alemanha, no último domingo (26). “Temos que mostrar a eles que somos mais durões que Putin”, completou Johnson.

Os líderes do G7 se reuniram no sul da Alemanha para uma cúpula de três dias a partir do domingo destinada a mostrar sua resposta unida à invasão da Ucrânia pela Rússia há quatro meses.

No passado, Putin, de 69 anos, procurou projetar a imagem de um homem saudável e com forte interesse na conservação da vida selvagem durante seus 22 anos como presidente da Rússia.

Os críticos descartam essas atividades como exercícios de relações públicas, e Putin reconheceu que algumas das manobras foram cuidadosamente encenadas, mas disse que elas valeram a pena porque chamaram a atenção para projetos de conservação.

Putin cultivou cuidadosamente uma imagem viril que se tornou um sentimento de orgulho para muitos russos. Ele foi retratado montando um cavalo de peito nu e usando óculos de sol, além de carregar um rifle de caça e pilotar um jato.

O presidente russo também joga hóquei no gelo e é faixa-preta de judô, esporte em que começou a ter aulas ainda menino. Neste ano, porém, ele foi afastado do cargo de presidente honorário da Federação Internacional de Judô (IJF), órgão regulador do esporte, como punição após a invasão da Ucrânia.