Aprenda a fazer um suculento churrasco na air fryer

Não se deixe enganar, um churrasco na airfryer bem-feitinho fica tão gostoso quanto um tradicional! Perfeito para quem não tem churrasqueira em casa, ele fica pronto em menos de meia hora e é extremamente saboroso e suculento.

Aqui, um truque bem legal é usado para dar aquele sabor de defumado inconfundível de churrasco: um pedacinho de carvão maçaricado! Já as carnes usadas precisam ter um bom percentual de gordura para que a textura fique boa, ok? Se você gosta de carnes mais mal passadas, deixe menos tempo na airfryer. Mas, se você é do time de peças bem assadas, então não economize tempo de cozimento!

Na hora de servir, a dica é fazer um vinagrete bem gostoso e um creme de alho para acompanhar. E aí? Ficou curioso para saber como que se faz um churrasco na airfryer perfeito? Então, confira o modo de preparo completo e já chame os seus amigos para saborearem essa delícia. Acredite, você vai se surpreender de maneira positiva!

Como fazer churrasco na air fryer

INGREDIENTES

1 peça de picanha

Sal grosso a gosto

Azeite a gosto

2 linguiças toscanas

MODO DE PREPARO

1. Tempere a picanha com sal, azeite e coloque na airfryer preaquecida a 180 °C.

2. Acomode as linguiças ao lado e faça furinhos.

3. Separe um pedaço de carvão e dê uma leve queimada com um maçarico ou na boca do fogão.

4. Faça uma espécie de cestinha com um pedaço de papel alumínio e coloque o carvão.

5. Acomode o carvão no meio das carnes e leve para assar por vinte minutos.

6. Lembre-se de virar as carnes na metade do tempo.