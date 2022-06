Arena Pantanal recebe partida entre Cuiabá e Corinthians nesta terça-feira (07)

A Arena Pantanal, gerida pelo Governo de Mato Grosso, recebe partida entre o Cuiabá e Corinthians nesta terça-feira (07), às 20h30 (horário de Cuiabá), pela décima rodada do Brasileirão. Com valores reduzidos, o Cuiabá iniciou a venda de ingressos, que segue até o dia da partida.

O Timão ocupa o 1º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em nove jogos disputados. Na rodada anterior, o clube alvinegro venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, com gol de Mantuan.

Já o Dourado é o segundo time na zona do rebaixamento, com oito pontos. A equipe de Mato Grosso vem de derrota por 2 a 1 para o América-MG.

“A presença da torcida do Dourado é fundamental para esse duelo com o Corinthians, que está na ponta de cima da tabela”, comenta Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer.

Os ingressos para torcedores corintianos custam R$ 200 no setor Norte Inferior e R$ 100 no setor Norte Superior. O Cuiabá avisou que os torcedores do Corinthians só poderão usar e vestir a camisa do clube alvinegro nos setores citados.

O clube mandantes divulgou diversos pontos de vendas físicos pela cidade, além da opção da compra online pelo site www.tickethub.com.br.