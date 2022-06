Assistência Social promove ação de sensibilização sobre a importância do Combate ao Trabalho Infantil

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realizou, na noite desta quarta-feira (15), uma grande ação de sensibilização sobre a importância do Combate ao Trabalho Infantil, em alusão à data mundial (12 de junho). A mobilização aconteceu em uma das vias mais movimentadas da Capital, a Avenida Fernando Corrêa da Costa, localizada na Região Sul.

A equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do município realizou a distribuição de panfletos orientativos sobre o tema aos motoristas e pedestres que passaram pelo local, com enfoque na erradicação do trabalho precoce de crianças e adolescentes.

A secretária Hellen Ferreira, reforçou que o tema é abordado durante todo o ano, intensificado em junho com uma vasta programação realizada pela Prefeitura de Cuiabá, alertando sobre as consequências devastadoras acarretadas em razão do trabalho infantil. “A mobilização noturna é de sensibilização da população para que abracem a causa, disseminem as informações, e auxiliem o poder público no combate desta prática, inclusive quanto as crianças expostas em rotatórias da cidade. Explicou que os serviços socioassistenciais disponibilizados pelo Poder Público estão de portas abertas para atender àqueles em situação devulnerabilidade social”, disse.

O condutor João Augusto, parabenizou a equipe pela mobilização coletiva, o que para ele, é um mal que precisa ser extinto da sociedade. “É algo que nos faz refletir e pensar um pouco melhor sobre as crianças, pois temos casos desse tipo, muitas vezes, presente ao nosso lado e deixamos passar batido, não ajudamos, e isso precisa acabar de uma vez por todas”, comentou.

As ações seguem até o dia 29, concentradas em ruas, avenidas, rotatórias, shoppings, feiras, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros locais, realizadas por equipes técnicas.

Os munícipes podem ser um potente agente inibidor de ocorrências desta natureza. Para colaborar é bem simples, ao presenciar casos como este, basta entrar em contato pelo Disque 100 ou pelo telefone: (65) 99206-6741 (Conselho Tutelar Plantão).

Estiveram presentes: a secretária-adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), dando suporte ao trânsito.

Saiba mais

Em 2005, houve a integração do PETI com o Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), mediante a transferência de renda, um auxílio financeiro pago mensamente pelo Governo Federal aos responsáveis legais de menores até os 16 anos, verificados em situações de trabalho infantil, garantindo a frequência escolar e participação em atividades sócio-educativas de abrangência em todo país, com objetivo de promover o resgate da cidadania e inclusão social de seus beneficiários.