Avião de Neymar faz pouso de emergência a caminho do Brasil

O avião particular do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Boa Vista, capital de Roraima.

A informação foi publicada pela ESPN.

Este Blog apurou que a aeronave, um Cessna 680 Citation Sovereign, de matrícula PR-SMK, declarou a emergência precisamente às 05h29 UTC (02h29 da madrugada, pelo horário de Brasília). O comandante digitou o “Squawk 7700”, código internacional de emergência.

O voo partiu de Bridgetown, capital de Barbados, no Caribe, à 00h05 local. O pouso de emergência em Roraima ocorreu às 03h22, no horário de Brasília.

Antes de Barbados, porém, o avião decolou de Las Vegas, na tarde da segunda-feira.

Em sua rede social, o atleta postou uma foto em frente ao Wynn, um dos cassinos da cidade.

Na legenda, o craque agradece ao casino: “Thanks @wynnlasvegas”, escreveu.

Dados da plataforma de monitoramento AirNav RadarBox mostram a rota percorrida pelo avião de Neymar.

Ainda segundo o RadarBox, a aeronave estava a 8.150 pés de altitude quando os pilotos declararam emergência.

A causa da emergência foi um parabrisa trincado. O parabrisas é parte da estrutura da aeronave, e, portanto, com trinca, ele pode sofrer ruptura devido à pressurização. Com isso, tem que voar mais baixo, o que inviabiliza a autonomia do jato.

Para completar, há o problema da perda de visibilidade pela trinca em si e também por embaçamento devido à falha no aquecimento dele. Por último, em caso de colisão com pássaros, a capacidade de absorção do impacto fica reduzida por causa da falta do sistema de aquecimento dele, que proporciona maior flexibilidade e consequente resistência.

A declaração de emergência nem sempre quer dizer, necessariamente, que o voo corre perigo significativo. Mas indica que algum fator a bordo não está em conformidade total com as normas de segurança.

O Blog confirmou a informação de que, além do craque, a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, e amigos do atleta que o acompanharam na viagem a Las Vegas, estavam a bordo.

Diante do imprevisto, Neymar solicitou que um outro avião fosse buscá-lo em Boa Vista. Só o valor desse voo extra é estimado na faixa de R$ 250 mil.