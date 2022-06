Beijo gay em apresentação teatral é alvo de polêmica em Primavera do Leste

Durante uma apresentação artística, em Primavera do Leste, dois atores da encenação protagonizaram um beijo gay no palco. O ato foi chamado de “aberração” pelo vereador Vado Valdecir (PSD). A peça trazia a temática LGBTQIAP+.

Outro vereador, Luis Costa (PDT), também se manifestou. “As nossas crianças estão sendo atacadas”, disse dias após a apresentação.

A performance foi feita por uma escola particular do município. O professor Rafael Rodrigues de Araújo foi um dos participantes da apresentação. Segundo ele, outras performances também poderiam ter gerando polêmica, no entanto, enfatizaram na apresentada por ele por ter sido inspirada em um filme com temática gay. “Prejudicou bastante o nosso trabalho, foram semanas ensaiando e as pessoas focaram na simulação de um selinho”, defendeu.

OAB responde

Em nota, a comissão de diversidade da OAB-MT (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso) condenou a fala do vereador Vado Valdecir e disse que a manifestação, o termo “aberração”, extrapolou os limites da liberdade de expressão e tratou o caso como homofobia. “A OAB-MT se opõe veementemente a todo preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer forma de discriminação, preconizando do bem-viver coletivo e os direitos instituídos em lei”.