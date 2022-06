Bianca Andrade comenta polêmica de planejamento de Stories: ‘Não vou postar o que me dá vergonha’

Bianca Andrade, a Boca Rosa, entrou em uma polêmica recentemente ao compartilhar os bastidores do trabalho como influenciadora. Ela mostrou o planejamento do que postaria no Stories em um dia e foi criticada nas redes sociais. A empresária voltou a comentar o assunto e explicou o porquê decidiu mostrar esse lado do trabalho com internet.

A influenciadora disse que gosta de compartilhar com o público um pouco do que aprendeu estudando marketing. Ela também quis mostrar que não é possível alcançar o sucesso como ela sem estratégia e reforçou que não é porque planeja o conteúdo que publica que isso a torna menos verdadeira.

“É um planejamento que nem sempre sigo. Não sou tão orgânica nos Stories. Vivo enfiada em reunião, se deixar eu fico dias [sem postar]. Mas eu quero mostrar meu lifestyle, quero engajar com o meu público. Então, para isso meu time montou a estratégia baseada no que eu gosto de fazer”, diz Bianca em entrevista ao podcast Poccast.

“Isso me coloca em prova, se sou natural, se não sou. Mas já passei por essa prova há muito tempo porque eu banco”, completa a influenciadora.

Dona de uma linha de cosméticos, a empresária diz que não fica presa àquele planejamento que compartilhou nas redes. Ela diz que inclusive já mudou de estratégia e conta que prefere usar essas táticas quando está em época de lançamento de produtos.

“Crio estratégia, principalmente em época de lançamento. É até um cuidado, não vou postar coisas que me dão vergonha. Faço conteúdo estratégico para o meu público”, explica.