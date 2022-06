Boi | Arroba continua subindo com exportações em alta e oferta restrita

O mercado físico de boi gordo registrou preços firmes. Segundo o analista Fernando Henrique Iglesias, da consultoria Safras & Mercado, a semana é de preços em alta, e o ambiente de negócios volta a sugerir pela continuidade deste movimento, considerando que os frigoríficos ainda operam com escalas de abate encurtadas, atendendo em média cinco dias úteis.

“Conforme antecipado, a oferta de animais no período de transição da safra para a entressafra do boi gordo é restrita, o que ofereceu as condições necessárias para a reação dos preços em grande parte do país. Ao mesmo tempo, as exportações seguem em bom nível, tanto em termos de volume, quanto em termos de receita“, destaca Iglesias.

Com isso, em São Paulo (SP), a referência para a arroba do boi ficou em R$ 323 na modalidade a prazo. Já em Dourados (MS), preços em R$ 299.

A arroba de boi gordo ficou indicada em R$ 282 em Cuiabá (MT); enquanto isso, em Uberaba (MG), preços a R$ 310 .

Além disso, em Goiânia (GO) os preços ficaram em R$ 305 a arroba.

Boi: mercado atacadista

O mercado atacadista registrou preços estáveis.

A princípio, o ambiente de negócios aponta para menor espaço para reajustes no decorrer da segunda quinzena do mês, período que conta com menor apelo ao consumo.

Dessa maneira, o quarto dianteiro do boi foi precificado a R$ 17,20, por quilo e o quarto traseiro se sustentou a R$ 22,50.

Por fim, a ponta de agulha seguiu cotada a R$ 16,50.