Bolsonaro confirma Braga Netto como candidato a vice em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, vai disputar as eleições neste ano como vice em sua chapa. “Eu pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Netto como vice.”

“Temos outros excelentes nomes, como a Teresa Cristina. O general Heleno quase foi meu vice lá atrás. Entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas. Gostaria de indicar dez (candidatos a vice), que não teria problemas.”

Bolsonaro afirmou que Braga Netto deixou o governo para ser o candidato a vice. “É uma pessoa que eu admiro muito, e, caso a gente consiga a reeleição, vai ajudar muito o Brasil nos próximos anos. Eu agradeço ao Braga Netto por ter aceitado essa missão.”

As declarações de Bolsonaro foram dadas neste domingo, durante entrevista ao programa 4 por 4. As informações são do R7.