Bolsonaro e Michelle não poderão comparecer a evento evangélico em Cuiabá

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e a primeira-dama, Michelle, não comparecerão ao evento evangélico Marcha Para Jesus programado para ocorrer na capital do Estado no próximo dia 18 de junho. A presença ilustre era aguardada pela organização e apoiadores do pré-candidato à reeleição ao Planalto em 2022.

O motivo seria a incompatibilidade de agenda de Bolsonaro e Michelle. A informação foi confirmada por membros do Cerimonial da Presidência da República.

O Presidente do Conselho de Ministros Evangélicos (Comec-MT), pastor Fábio Sena, responsável pela organização da Marcha, afirmou que ainda não foi notificado oficialmente do cancelamento da participação do presidente.

Contando com a presença de Bolsonaro e Michelle, a organização esperava cerca de 80 mil participantes no evento.