Bombeiros procuram por adolescente que se afogou ao tentar atravessar Rio

A equipe do Corpo de Bombeiros procura por um adolescente, de 14 anos, que sumiu no ao tentar atravessar o Rio na praia do Bosque na tarde deste sábado (4), em Barra do Garças (MT). Ele estava com o amigo quando se afogou e ainda não foi localizado.

Conforme informações, o adolescente é morador do Bairro Vila Maria e disse para a mãe que ia para a casa de um pastor, mas acabou indo para a praia com o amigo.

Ao tentar atravessar o Rio, o garoto disse que sabia nadar, mas acabou se afogando e sumindo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM) foram acionadas.

Os Bombeiros procuram pelo menino.