Brasil alcança 500 milhões de doses de vacina distribuídas

O Brasil ultrapassou a marca de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 distribuídas no país. O montante foi atingido nessa segunda-feira (13), de acordo com a divulgação do Ministério da Saúde nesta terça (14). Atualmente, o país tem 164,7 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses ou a dose única do imunizante, o que representa 77% da população brasileira, segundo dados do LocalizaSUS.

“Somos exemplo para o mundo todo. A vacinação é o principal caminho para o fim da pandemia. […] Todas as vacinas foram adquiridas pelo governo federal e só têm um dono: o povo do Brasil”, declarou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Em relação à primeira dose de reforço, mais de 89,3 milhões de brasileiros completaram esta etapa da imunização. No início do mês, foi liberada a segunda dose de reforço para a população com 50 anos ou mais e para trabalhadores da saúde de todas as idades.

Capital do país

Apesar da marca de vacinação, o Distrito Federal teve quase nove mil infecções de Covid-19 relatadas nessa segunda. Duas mortes decorrentes do doença também foram notificadas. A capital tem 749.623 casos confirmados e 11.701 (1,6 %) mortes.