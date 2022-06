Câmara aprova abertura de crédito para volta de leitos UTI Covid no Hospital de Retaguarda

Por 19 votos, a Câmara de Vereadores aprovou nesta quarta-feira (29) o Projeto de Lei número 284/2022, de autoria do Poder Executivo, que pede abertura de um crédito suplementar no valor exato de R$ 1.969.600,00. O recurso tem como objetivo a retomada de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos ao tratamento da Covid-19 no Hospital Antônio Santos Muniz, o hospital de Retaguarda.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, “em virtude da baixa de casos de Covid-19 nos últimos meses, abriu espaço na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Antônio dos Santos Muniz, o Hospital de Retaguarda, também para pacientes de outras doenças, já que não havia sentido manter os leitos desse setor desocupados se a demanda de portadores de coronavírus tinha diminuído e havia necessidade de atender pessoas acometidas por outras patologias”. Ante a nova realidade, porém, de aumento de casos de Covid no município, os leitos tendem a ser, novamente, remanejados.

“Com a chegada do inverno e o aumento da incidência de Covid-19, a Pasta achou por bem destinar, novamente, esses leitos somente a quem esteja com coronavírus. No entanto, como alguns deles já estão ocupados por pacientes com outras patologias, é preciso, antes, realocá-los para, então, voltar a acolher exclusivamente aqueles que estão com coronavírus. Dessa forma, a SMS já está em busca de outro ambiente hospitalar que tenha vaga para acomodá-los e, assim, fazer a transferência desses indivíduos”, segue a nota. “Diante desse cenário e das providências tomada pela Saúde, nos próximos dias a UTI do Hospital Antônio dos Santos Muniz volta a ser exclusiva para pacientes de Coronavírus. No momento em que já estiver com os leitos liberados para abrigar unicamente aqueles que estão com coronavírus a Pasta irá comunicar à população”.

Não credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), os 10 leitos serão custeados integralmente com recursos próprios. Segundo o apurado pela reportagem, cada leito de UTI custa, em média, entre R$2,5 mil a R$ 3mil por dia aos cofres do município. O não credenciamento permite à Prefeitura, porém, a destinação exclusiva aos pacientes rondonopolitanos.

Sem leitos no Regional

A providência da Prefeitura de Rondonópolis vem como uma resposta à negativa da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) em reabrir leitos de UTI Covid no Hospital de Regional de Rondonópolis. Ainda em maio, os últimos 13 leitos destinados ao tratamento da doença disponíveis no HR foram remanejados para o tratamento de doenças não infectocontagiosas.

Nos últimos dias, as internações por Covid-19 em Rondonópolis vêm aumentando em função da elevação do número de casos da doença no município. Conforme noticiado pela imprensa local, pacientes residentes em Rondonópolis que necessitam de UTI continuam sendo enviados para o Hospital São Lucas, em Primavera do Leste, onde o Governo do Estado mantém 20 leitos de UTI para Covid-19. Antes, Rondonópolis, cidade polo da região sudeste, era quem absorvia esta demanda, nem a necessidade de “exportar” nenhum doente.

Neste momento, Rondonópolis não possui nenhum leito exclusivo de UTI Covid-19 Na Rede Pública de Saúde.