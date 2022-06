Caminhão pega fogo dentro de borracharia na MT-130 e Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 12 horas desta quarta-feira (15) para conter um incêndio que atingiu um caminhão. O veículo estava dentro de uma borracharia, na MT-130, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a cabine de um caminhão modelo Cargo 816. Os militares conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem para o restante do veículo e atingisse, ainda, os pneus da borracharia. A frente do caminhão ficou completamente destruída.

Para o trabalho, foram utilizados 420 litros de água no combate ao fogo e rescaldo.