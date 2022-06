Campos do Jordão lidera lista de destinos brasileiros mais recomendados para viagens românticas

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam para celebrar a data fazendo uma viagem a dois. Inclusive, uma pesquisa recente da Booking.com apontou que mais da metade (57%*) dos viajantes brasileiros querem fazer uma viagem com seu parceiro este ano.

Pensando nisso, a Booking.com realizou um levantamento de dados** na plataforma e descobriu os cinco destinos domésticos mais recomendados para uma viagem romântica pelos brasileiros. A região Sudeste se destaca no ranking, que também inclui um destino localizado no sul do país.

Confira, abaixo, os 5 destinos brasileiros mais recomendados para viagens a dois:

Campos do Jordão (SP) Gramado (RS) Monte Verde (MG) Búzios (RJ) Visconde de Mauá (RJ)

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.

**Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros para viagens românticas.