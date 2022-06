Carboidrato engorda? Conheça 5 mitos sobre este importante alimento

Se você está começando uma dieta, é possível que já tenha se perguntado se uma dieta livre de carboidratos de fato pode ajudar a impulsionar o emagrecimento. Mas, muito além de um emagrecimento rápido, é importante pensar em um emagrecimento saudável e, sim, o carboidrato faz parte dele!

Os carboidratos são considerados a principal fonte de energia para o corpo, e são também de onde derivamos várias vitaminas e minerais. Eles podem ser divididos em carboidratos simples e complexos. Sua ingestão pode vir de pães, macarrão, massas e arroz ou mesmo de frutas, como manga, laranja e maçã. E mesmo produtos lácteos, como leite e requeijão, contam com uma quantidade de carboidratos em sua composição.

Confira, abaixo, alguns dos principais mitos sobre os carboidratos:

“Carboidratos engordam”

Os carboidratos são uma fonte primária de energia e o combustível preferido do seu corpo. Então, os carboidratos realmente engordam? A resposta para isso é ‘não’. Comer muitas calorias faz você engordar. Mesmo o excesso de proteína pode fazer você ganhar peso se sua ingestão total de calorias exceder o limite definido.

“Carboidratos te deixam com mais fome”

Carboidratos não deixam você com fome. Na verdade, eles fazem exatamente o oposto. Carboidratos ricos em fibras (carboidratos complexos) são capazes de saciar a fome, com fibras que se decompõem lentamente e regulam a digestão.

“Carboidratos te deixam mais preguiçoso”

Os carboidratos não irão torná-lo preguiçoso. Os carboidratos ajudam a fornecer energia e são decompostos lentamente no corpo para produzir energia. Quando seu corpo já está com pouca energia e você come carboidratos complexos, eles serão quebrados em um ritmo mais lento – o que pode mantê-lo letárgico. No entanto, se você comer carboidratos simples, obterá energia rapidamente e se sentirá mais enérgico, pois eles se decompõem rapidamente. Portanto, depende totalmente do que você come como carboidratos.

“Carboidratos são viciantes”

Os carboidratos não são viciantes. Os alimentos que de fato são viciantes têm maior teor de gordura do que apenas açúcar – assim como as bolachas e as sobremesas. Além disso, muitos desses alimentos são projetados para ter um sabor específico e serem extremamente palatáveis. Os carboidratos, por sua vez, têm uma qualidade de saciedade (especialmente carboidratos como batatas, aveia e vegetais), quando consumidos na quantidade certa podem sinalizar ao cérebro que você já está satisfeito.

“Comer carboidratos à noite engorda”

Esse é um grande mito, uma vez que você pode, sim, perder peso mesmo depois de comer carboidratos após às 19h. Afinal, manter sua ingestão em déficit calórico é o mais importante, independente do horário em que se come. Além disso, você deve se concentrar em comer alimentos saudáveis e praticar atividades físicas. Mudanças simples no estilo de vida podem ajudar muito na perda de peso.