Casal de idosos é morto a facadas em imóvel

Um casal de idosos foi morto a facadas dentro de um apartamento no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (25). O principal suspeito do crime seria um militar da Marinha, namorado do filho das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os idosos foram identificados como Geraldo Coelho, de 73 anos, e Osélia Coelho, de 72. O casal estava no Rio para visitar o filho Felipe Coelho, de 39, e voltaria para Fortaleza na próxima terça-feira (28).

Apontado como suspeito do crime, o homem de 40 anos teria sido encontrado inconsciente dentro do apartamento. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, onde está internado sob custódia e com quadro de saúde estável.

Os agentes também localizaram no apartamento o filho das vítimas, que estava muito abalado emocionalmente. Felipe morava com o namorado no imóvel de luxo onde o crime aconteceu.

Nas redes sociais, ele fez uma homenagem aos pais e escreveu: “Meus amores eternos”.

Todas as circunstâncias do caso são investigadas pela Divisão de Homicídios da Capital, que confirmou ter autuado em flagrante o suspeito de esfaquear os idosos.

A Polícia Militar também informou que uma faca foi achada no local do crime.

Procurada, a Marinha ainda não respondeu ao contato do R7.