Chamado de “idiota”, Medeiros reage e colegas separam briga na Câmara

O deputado federal mato-grossense José Medeiros (PL) reagiu ao ser chamado de “idiota” pelo deputado federal petista Paulo Teixeira (PT), durante uma reunião das comissões de Direitos Humanos e Minorias; e de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal nesta quarta-feira (17). Veja o vídeo abaixo.

A reunião contou com a participação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres. O insulto foi proferido após Medeiros interromper a fala da deputada Talíria Petrone (Psol). A parlamentar dera início a seu posicionamento sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia, região do Vale do Javari, terra em constante conflitos entre povos indígenas e garimpeiros.

Ocorre que não era este o tema do encontro. Assim que iniciada a fala da deputada, Medeiros a interrompeu exigindo que voltasse ao cerne. É neste momento, no clima acalorado, que Teixeira então xinga o deputado de Mato Grosso, que reage imediatamente, indo pra cima do colega de Casa.

No vídeo, apesar da ação explosiva, Medeiros permanece com as mãos para trás. Depois aponta o dedo na direção do petista, que repete o insulto por pelo menos mais três vezes.