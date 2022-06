Chapada Fashion une moda, solidariedade e negócios

No próximo final de semana, Chapada dos Guimarães será palco da 2º edição do Chapada Fashion. O evento que une moda, solidariedade, inclusão social e negócios vai ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho.

A Praça do Festival vai ser transformada em uma grande passarela e também em um espaço de convivência e negócios. Para montar o casting dos desfiles, os idealizadores realizaram uma seletiva na Chapada e dentre os inscritos, 50 mulheres e 10 homens dos mais diversos perfis e idades, foram selecionados. Os novos modelos, ganharam curso de passarela e etiqueta, e vão participar do evento.

“Vamos mostrar que além de maior produtor brasileiro de algodão, matéria prima essencial para o mundo fashion, Mato Grosso também acontece na moda”, explica o produtor de moda e eventos, Edson Guilherme, idealizador do Chapada Fashion.

Edson destaca ainda que “já está na hora de participarmos ativamente desse mercado, mostrando que temos identidade profissionais de alto nível e queremos ocupar um lugar no cenário nacional e mundial da moda”.

Os convites para o Chapada Fashion podem ser trocados por alimentos não perecíveis nas lojas participantes. Os produtos arrecadados serão doados para famílias de Chapada dos Guimarães em situação de vulnerabilidade.

PROGRAMAÇÃO

Na sexta-feira, dia 24, a partir das 20h, o estilista Vitor Zerbinato, conhecido internacionalmente pelo estilo luxuoso e elegante de suas peças que proporcionam sensualidade e beleza enaltecendo o corpo feminino, vai apresentar na passarela a coleção ‘Verão 23’, a mesma que ele vai levar para a Semana de Moda de Milão e Paris, em setembro.

No dia 25, sábado, a passarela recebe uma coleção criada especialmente para o evento pelo estilista mato-grossense, Josemar Correa e ainda looks das lojas Pimenta Doce, Amora Miura, Maison D, Puro Charme e Onng.

No domingo, às 18h tem o Fashion Show, momento pensando especialmente para os pequenos lojistas e na sequência, Ellus por Eddy Eddy Shop, Petite Lulu com looks infanto-juvenil, BLM por Puro Charme e Vista LB.

Para o encerramento do evento, a designer Maria Fernanda Meirelles, participa de talk show para falar sobre moda e sustentabilidade, e apresenta coleção.

O Chapada Fashion está sendo realizado pela Prefeitura de Chapada do Guimarães, tem como anfitriã a Primeira-dama do município, Hélia Mello e como embaixador Gilberto Mello. O Deputado Dilmar Dalbosco, a Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e o Governo do Estado de Mato Grosso são apoiadores do evento.