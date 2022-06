Cinco pessoas são presas por formação de quadrilha, furto e receptação de carga

Quatro homens e uma mulher foram presos na tarde desta quinta-feira (30) pela Polícia Militar, em Rondonópolis-MT, por formação de quadrilha, furto e receptação de carga. Eles foram pegos em flagrante colocando o fertilizante em uma carretinha de transporte.

De acordo com o 1º tenente Satiro, as equipes estavam em patrulhamento quando flagraram os envolvidos fazendo o carregamento da carga de fertilizantes. Na abordagem, foi verificado que não havia nota e que um dos envolvidos trabalha em uma empresa do ramo.

Na residência havia bastante fertilizante. O local estaria sendo usado para armazenar a carga que era desviada aos poucos.

O caso será investigado.