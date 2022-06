Cinco pessoas se envolvem em acidente entre carros na MT-130

Cinco pessoas se envolveram em um acidente envolvendo dois carros na manhã desta quarta-feira (15), no km-140 da rodovia MT-130, em Primavera do Leste (MT).

O condutor do veículo Gol disse que seguia de Paranatinga para a cidade de Primavera do Leste, quando em um momento de distração invadiu a pista contrária e bateu em um carro Uno que seguia no sentido contrário.

No Gol estavam três ocupantes e no Uno duas pessoas. Ninguém ficou ferido.

A unidade de resgate da concessionária Rota dos Grãos esteve no local e repassou que o principal fator para ninguém ficar ferido na colisão foi o uso do cinto de segurança por todos os envolvidos no acidente.