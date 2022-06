‘Coletivo Gestação’ representa Rondonópolis no 15º Festival de teatro de Primavera do Leste

A peça ‘Gestação de Cam’ será apresentada no 15° Aniversário da Velha Joana, na Escola Municipal de Dança Primavera do Leste (MT), às 21h30. A peça é uma criação do coletivo Gestação, contemplado pela Lei Aldir Blanc (2020) no estado do Mato Grosso, gravado em espaços de referências culturais para pessoas negras nas cidades de Primavera do Leste (MT), Casa das Pretas/ Cuiabá (MT) e Sesc Rondonópolis (MT).

O trabalho é fruto da pesquisa de mestrado de Camila Zenzele Pinho e conta com a colaboração na dramaturgia das atrizes Larissa Foá e Sara Shakur, para além, a obra do artista espanhol Modesto Brocos a “Redenção de Cam” (1985) que celebra em uma imagem a assimilação, ou seja, perda dos valores, crenças, espiritualidades e conhecimentos de ancestralidade africana, foi o ponto de partida para entrelaçamento entre a pesquisa e o invalidamento de tudo que se origina fora dos padrões eurocêntricos.

A peça visa debater a questão racial nos lugares por onde se apresentar, bem como

a seguridade da infância e juventude das pessoas não brancas, a fim de construir

saberes, ampliar o conceito de diversidade e contribuir na educação de jovens e

adultos pelo senso crítico e resgate ancestral.

A estória conta o trajeto de três mulheres negras que recebem uma missão

de atravessar um menino pretinho para a vida. Entretanto, assim como o nome que

compartilham elas dividem memórias dolorosas e no meio dessa teia de histórias

elas vão se revelando a criança-semente. Nessa jornada elas encontram uma

personagem misteriosa, brincalhona e contadora de histórias que as ajudam na

importante decisão. Ao som do atabaque, berimbau, baião, chocalhos e danças

típicas afro-brasileiras que a trama vai se revelando.

O cenário e figurino é assinado por Ricardo Almeida. Percussão e composição quem assina são os músicos rondonopolitanos Moisés Ferreira e Nega Lu.

O trabalho é composto por artistas negros desde o processo de pré- produção a pós-produção visando o movimento black money. O espetáculo tem 50 minutos de duração e conta com música ao vivo.

Será apresentado no 15° Aniversário da Velha Joana

Local: Escola Municipal de Dança Primavera do Leste (MT)

Horário:21h30