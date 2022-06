Com gol de Andreas Pereira, Flamengo vence o Tolima pelas oitavas da Libertadores

Em noite de Libertadores, o Flamengo encarou o Tolima e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), pela primeira fase do mata-mata das oitavas de final, em Ibagué, na Colômbia. Com único gol da partida feito por Andreas Pereira no primeiro tempo, o Mengão garantiu a vitória fora de casa.

Com o resultado, o Flamengo pode avançar para as quartas de final com um empate. O próximo confronto será na quarta-feira (06/07), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo

Na primeira etapa e com passes rápidos, o Flamengo buscou chegar na área de ataque mantendo maior controle do jogo. Mesmo assim, o Tolima aos 7 minutos conseguiu abrir balançar as redes com Caicedo, mas foi anulado por impedimento.

Aos 15 minutos, Caicedo mais uma vez levou susto ao gol de Santos, mas em seguida aos 17’ Andreas Pereira, de fora da área, chutou no ângulo do gol e abriu o placar na Colômbia.

O Tolima respondeu com contra-ataques rápidos e, após saída ruim de Santos, levou perigo aos 29’ com Rovira chutando forte sem goleiro e fazendo Léo Pereira tirar em cima da linha, impedindo o gol de empate. Mas, foi para o intervalo atrás do placar.

No segundo tempo, ambos os clubes retornaram com ritmo menos acelerado e com mais faltas. Com poucas finalizações, o jogo começou permaneceu truncado e com erros de passes do Mengão.

Mesmo criando algumas oportunidades, o Flamengo caiu de rendimento e não conseguiu buscar finalizações com qualidade. O mesmo ocorreu com o Tolima, que buscou algumas chances, mas não conseguiu achar o empate na partida.

Próximo confronto

O Flamengo encara o Santos, no sábado (02/07), às 19h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Na 9ª posição, com 18 pontos, o Mengão terá um confronto direto na tabela, já que o Peixe está na 7ª colocação, com 19 pontos, com chance de ultrapassar o adversário.

Ficha técnica

Tolima 0 x 1 Flamengo

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, Ibagué-Colômbia

Data: (29/06), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (ambos da VEN)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Andreas Pereira, Diego, Gabriel Barbosa e David Luiz (Flamengo); Riascos e Raziel Garcia (Tolima)

Gol: Andreas Pereira aos 17’/1°T (Flamengo)

TOLIMA: Domínguez, Riascos, Quiñónes, Moya e J. Hernandéz; Rovira, Raziel Garcia (Catano) e Ureña (Ramirez); Luis Miranda (Melendez), Lucumí e Juan Caicedo (Rangel). Técnico: Hernán Torres.

FLAMENGO: Santos, Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereire e Filipe Luís (Lázaro); Andreas Pereira, Thiago Maia e Diego Ribas (Ayrton Lucas); Everton Ribeiro (Marinho), Arrascaeta e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: auxiliar Lucas Silvestre (Dorival Júnior suspenso).