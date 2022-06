Combate às queimadas será intensificado com brigadistas e veículos

Em reunião sobre as ações de combate às queimadas realizada nesta semana no Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis ficou definido que a Prefeitura irá disponibilizar veículo, brigadistas, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o combate aos incêndios. As ações de combate às queimadas na cidade serão realizadas via parceria entre Município e Governo do Estado, com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Gabinete da Apoio à Segurança Público do Município (Gasp) e Defesa Civil Municipal.

Para os trabalhos a Prefeitura disponibilizará uma caminhonete, seis brigadistas, uniformes e EPIs. Via convênio Gasp e Governo do Estado, três bombeiros serão destinados para os trabalhos de combate aos incêndios.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototaxi, explicou que no ano passado os trabalhos conjuntos resultaram em uma redução de quase 50% no número de incêndios urbanos em comparação a 2020. Mesmo com a diminuição das queimadas em 2021 com relação a 2020, nos quatro meses mais críticos do ano, que compreendem os meses de julho a outubro, foram combatidos 500 focos de queimadas em Rondonópolis.

Além disso, em 2021, somente na Aldeia Tadarimana ocorreram oito focos de queimadas. “Com o trabalho de prevenção realizado com a colaboração da Secretaria de Agricultura não houve muitos danos para o meio ambiente como nos anos anteriores, inclusive a cidade não sofreu com a fumaça decorrida das queimadas como no ano anterior”, explicou João, que ponderou que é preciso alcançar números ainda melhores.

Para esse ano, as ações de combate às queimadas já estão em andamento. No trabalho preventivo, a Semma atuou na remoção de bolsões de lixo irregulares. “É importante lembrar que a cidade conta com quatro ecopontos onde a população pode descartar materiais como madeira, podas de árvores, móvel inutilizáveis, restos de materiais de construção, entre outros, de forma gratuita.

Várias reuniões do Comitê Municipal do Fogo também já foram realizadas para analisar a situação e definir os trabalhos necessários para o combate às queimadas neste período de estiagem.