Como uma música dos anos 80 foi parar no “top hits” do Spotify?

É 1986 e Hawkins, uma pequena cidade em Indiana, está se recuperando de vários eventos sobrenaturais que ocorreram no passado: ataques de demogorgon, experimentos em laboratórios ultra-secretos, conflitos com a Rússia e, acima de tudo, amor adolescente. A quarta temporada de Stranger Things já aponta para ser uma das melhores da série, não só por estar cheia de referências aos filmes de terror e possessão dos anos 80, mas também porque o Volume 1 tem uma trilha sonora excepcional.

Uma das músicas que compõem a playlist da série é uma joia de 1985: “Running Up That Hill” de Kate Bush, que voltou às paradas após a estreia de Stranger Things 4.

No primeiro episódio da quarta temporada, vemos Max, que está lidando com o trauma de ter presenciado a morte de seu meio-irmão mais velho. Ela se refugia na música, na segurança de fones de ouvido conectados a um Walkman.

Se você é jovem demais para se lembrar, um Walkman era um player portátil no qual era possível inserir uma fita cassete e levá-la para todos os lugares. Uma das primeiras cenas mostra Max andando pela Hawkins High School, com “Running Up That Hill” tocando ao fundo. Essa música é a música mais importante de toda a temporada, pois é a favorita de “Mad Max” e representa o poder de cura da música.