Confiar sempre é a melhor opção

No decorrer do dia agitado, com tantas tarefas a serem cumpridas, às vezes não separamos um tempinho para analisar como anda nossa vida, de como temos várias oportunidades todos os dias e que corremos o risco de não percebê-las.

Por conta muitas vezes de nossas incertezas, da necessidade de ter controle das mais variadas situações, não nos permitimos confiar. E ficamos em um transe frente a essa agitação. Isso colabora para perdemos o controle; nos deparamos então com momentos de profundas frustrações. Criamos um ciclo vicioso de querer ter controle a todo custo, o que não sabemos é que quanto mais controle queremos mais distante ele fica.

De acordo com estudos do comportamento, da psicologia, temos controle de 20 a 25% das situações, ou seja, a maioria das situações não estão sob nosso total controle. E como somos seres que buscamos segurança, e segurança também tem a ver com estar no controle de uma situação, quando nos deparamos com situações com as quais não conhecemos e não temos controle, experimentamos um verdadeiro descompasso.

Nesta hora temos duas opções ou focar no que você tem controle, ou se estressar querendo tomar o controle a todo custo. Uma forma de buscar o equilíbrio é confiar, confiar. Se você não pode resolver a questão, alguém em algum lugar poderá e tudo no final se resolverá por si.

Me lembro quando criança a minha mãe costurava e as vezes a linha da maquina embolava, virava um emaranhada, que parecia ser impossível desembaraçar. Minha mãe então com toda sua paciência dizia, se ela enrolou, ela pode desenrolar, é só manter a calma e não ter pressa para ajeitar; e ela ficava ali alguns minutos movendo as linhas com as mãos, e parecia que acontecia uma mágica: as linhas voltavam ao normal. Até hoje não sei o que acontecia direito, mas o manuseio das linhas e a despretensão de fazer com que a todo custo elas se desembaraçassem era o motivo que as levavam voltarem ao normal.

Aquilo que nos é possível cabe a nós fazermos, mas quando nós chegamos diante de uma situação que estamos impossibilitados e nos sentimos impotentes essa é hora de nos abrimos a Deus. Deixar Deus fazer e agir. Confiar que Ele cuida de tudo.

Claro que isso não é um pensamento de todos, alguns nem mesmo acreditam na existência de Deus, então o que fazer? Olhar para traz, analisar situações do passado que foram parecidas e que se encontrou uma solução, e por em pratica novamente as ações, os pensamentos de antes e deixar que o tempo também nos ajude a cuidar de desenrolar as linhas emaranhadas.

Um forte abraço, com muita confiança de que tudo no fim dará certo, se não deu certo ainda é porque não chegou ao final e algo precisa ser feito.

Sigamos assim aprendendo um pouquinho mais a cada dia, nos tornando nossa melhor versão.

Beijos no coração, fique com Deus e até a próxima.