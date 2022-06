Confira 6 vegetais que podemos cultivar em ambientes menores

Ter uma horta em casa pode ser uma forma prática e econômica de começar a se alimentar melhor. Além de do prazer de estar presente em todas as etapas de desenvolvimento do alimento, você também terá o prazer de se deliciar com um banquete livre de agrotóxicos. E saiba que isso também vale para quem mora em apartamento e deseja trazer um pouco mais de verde para o ambiente da sacada.

Gostou da ideia? Então confira, abaixo, 6 vegetais que podemos cultivar em ambientes menores:

Cebolas

É possível cultivar cebolas em vasos que recebam bastante sol. Para plantar esse alimento, a terra deve ser mais soltinha e você também pode optar por cebolas menores, como as cebolas doces, que exigem menos cuidados em seu desenvolvimento.

Couve

A couve é um alimento muito nutritivo, cujas folhas podem ser consumidas cruas na salada ou mesmo refogadas. Para plantar essa espécie, é necessário um vaso um pouco maior e as primeiras folhas poderão ser colhidas depois de 7 semanas.

Beterraba

As beterrabas são uma ótima alternativa para o cultivo em vasos, porque crescem em praticamente qualquer clima ou solo. Para estas plantas, o ideal são vasos de no mínimo 25 centímetros de profundidade.

Alface

Os pés de alface crescem rápido e é possível comer este alimento em até 45 dias. É um cultivo indicado para pequenos canteiros, mas que também pode ser realizado em ambientes internos, desde que haja incidência de luz solar.

Espinafre

O espinafre é uma espécie fácil de cultivar em vasos que fiquem localizados próximos a uma janela. O ideal são vasos de no mínimo 15 centímetros de profundidade e, depois da geminação, as folhas podem ser colhidas entre 40 e 50 dias.

Tomate

Os tomates são plantas bastante versáteis e podem ser cultivados em vasos com no mínimo 30 centímetros de profundidade. Uma dica é optar por tomates pequenos, como o tipo cereja, que crescem muito mais rápido do que as espécies maiores.