Conheça 4 vitaminas para unhas fortes e brilhantes

Atividades diárias como lavar as mãos, lavar louça e exposição constante a sabonetes, detergentes ou outros produtos de limpeza podem causar estragos em suas unhas, resultando em unhas quebradiças, rachadas e que quebram frequentemente. Mas isso também pode ser um sinal de deficiência de vitaminas ou nutrientes.

A força e a aparência de suas unhas podem revelar muito sobre sua saúde, como, por exemplo, a falta de vitaminas e minerais. No entanto, é importante lembrar que não existe uma vitamina específica para as unhas, mas uma alimentação rica em nutrientes pode, sim, trazer diversos benefícios para sua unha e seus cabelos também.

Aqui estão 4 nutrientes mais importantes para as unhas:

Zinco

O zinco é um mineral encontrado em uma variedade de alimentos. O zinco é necessário para uma série de funções do corpo, incluindo divisão e desenvolvimento celular. As unhas são compostas por um tipo de célula que se divide e se desenvolve rapidamente. Devido à alta taxa de produção, um fornecimento constante de zinco é essencial para manter um bom crescimento das unhas. A falta de zinco em sua dieta pode causar a deterioração da placa ungueal, resultando em manchas brancas nas unhas.

Ômega-3

Suas unhas podem ficar mais hidratadas com o consumo de ômega-3. Esses ácidos graxos também podem ajudar a reduzir a inflamação na região embaixo das unhas, nutrindo e promovendo a saúde das unhas. A falta de ácidos graxos ômega-3 pode levar a unhas secas e quebradiças.

Biotina

A biotina é uma vitamina muito necessária para o corpo.Também conhecida como vitamina B7, ela ajuda na conversão de alimentos em combustível para o corpo. De acordo com o Office of Dietary Supplements (ODS), a falta de biotina pode causar problemas no sistema nervoso, na pele, nos cabelos e nas unhas. Consumi-los regularmente, por outro lado, pode manter as unhas saudáveis e bonitas.

Ferro

O ferro domina o centro dos glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio para nossos órgãos e todas as células do corpo, incluindo as unhas. Se você não tiver ferro suficiente, suas células não recebem oxigênio suficiente. Como as unhas saudáveis ​​precisam de oxigênio, uma deficiência de ferro ou anemia pode causar sulcos verticais nas unhas, bem como unhas côncavas ou em “colher”.

A melhor opção para entender quais são os nutrientes necessários para o seu corpo é procurar um médico e fazer exames gerais que indiquem as deficiências do seu organismo.