Conheça 5 dos melhores filmes originais da Netflix

Houve uma época em que os melhores filmes eram feitos por grandes produtoras de Hollywood antes de serem lançados nos cinemas. Hoje, percebemos que, cada vez mais, isso é coisa do passado – uma vez que alguns dos melhores filmes são produzidos pelos próprios streamers.

Em 2022, dois dos indicados a Melhor Filme no Oscar (O Poder do Cachorro e Não Olhe para Cima) eram filmes originais da Netflix. E, embora o streamer ainda não tenha conseguido uma vitória, ele claramente se destaca quando se trata de fazer filmes originais.

Pensando nisso, aqui estão os 10 melhores filmes originais da Netflix:

Mank (2020)

A história tumultuosa de Herman J. Mankiewicz, roteirista da obra-prima icônica de Orson Welles, “Cidadão Kane” e sua luta contra Welles pelo crédito do texto do grandioso longa.

Os 7 de Chicago (2020)

Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã em Chicago, no ano de 1968, se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, sete pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos.

O Irlandês (2019)

The Irishman é um filme americano de 2019, do gênero drama biográfico-policial, dirigido por Martin Scorsese, com roteiro de Steven Zaillian baseado no livro de memórias I Heard You Paint Houses, do investigador e advogado Charles Brandt.

Ataque dos Cães (2022)

Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona.

Roma (2018)

A rotina de uma família de classe média é controlada de maneira silenciosa por uma mulher (Yalitza Aparício), que trabalha como babá e empregada doméstica. Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças, coletivas e pessoais.