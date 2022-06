Conheça Khaby Lame, o tiktoker com mais seguidores do mundo

O TikTok tem um novo rei e ele se chama Khaby Lame, o humorista senegalês que mora na Itália e se tornou uma estrela da rede social após ficar desempregado.

Lame, 22 anos, recentemente ultrapassou a norte-americana Charli D’Amelio, 18 anos, como a conta mais seguida da rede social — 144,8 milhões de seguidores contra 143 milhões —, um título que ela mantinha desde novembro de 2020.

Completa o pódio a cantora filipina-americana Bella Poarch, com 90 milhões de seguidores.

Lame mora na Itália e criou um perfil no TikTok após ser demitido de uma fábrica. Ao invés de se candidatar a outras vagas, como aconselhou os pais dele, o jovem decidiu publicar vídeos online.

Na rede social, ele também encontrou uma forma de matar o tempo durante as restrições da pandemia global de Covid-19.

O típico video de Lame é uma sátira às produções mais estranhas do TikTok, quase sempre descortinando os truques bobos das publicações da rede social.

Na grande maioria dos casos, ele sequer fala algo ou escreve alguma legenda explicativa — alguns até o comparam a Charles Chaplin. É mais fácil entender assistindo:

Mais um exemplo recente:

Por esse motivo, o New York Times o chamou de “o homem comum da internet”. Suas produções, mesmo as recentes, também não são altamente elaboradas ou caras. Lame quase sempre filma no próprio quarto ou sala, sem iluminação profissional.

“É meu rosto e minhas expressões que fazem as pessoas rirem. (…) É como uma linguagem global”, disse ele ao NY Times.

Lame também é uma espécie de outsider da rede social: nunca participou dos laboratórios que treinam jovens estrelas do TikTok, e nunca recorreu às dancinhas ou vídeos de ostentação.

Aliás, o sucesso fez muitos descobrirem que ele não tem cidadania italiana, apesar de morar no país desde 1 ano de idade.

Com o estrelato, Lame espera não apenas conseguir a cidadania, mas também realizar o sonho de comprar uma casa para a mãe.