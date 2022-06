Conheça 7 apps que podem te ajudar no dia a dia

O smartphone faz parte do cotidiano do brasileiro. É o que aponta o relatório da consultoria AppAnnie 2021, revelando que usuários no Brasil passaram, em média, 5,4 horas por dia no aparelho. Além das redes sociais, boa parte dos usuários utiliza o dispositivo para resolver pendências financeiras, estudar, pedir comida em casa, fazer agendamentos de pequenos consertos ou até mesmo de consultas médicas. Pensando nisso, confira uma lista de apps que podem facilitar a sua rotina:

Doggi – O cuidado com os dogs ficou ainda mais prático, já que no app é possível agendar o banho e a tosa do animal na data e horário que o tutor quiser. Por lá também é possível ter acesso ao recurso de agendamento para vacinação a domicílio e reserva de datas com cuidadores para que possam ficar com o cachorro durante a ausência do tutor no caso de viagens, por exemplo.

Beblue – Neste app, o usuário pode acumular cashback na compra de produtos e serviços em lojas parceiras da fintech. Por meio de uma carteira digital, é possível que o usuário tenha o controle de como utilizar a recompensa nas próximas compras.

Minha Quitandinha – Um minimercado a um clique de distância. Esta é a proposta do aplicativo que permite acesso a lojas instaladas em condomínios residenciais ou comerciais, com funcionamento 24/7 sem a necessidade de um intermediário no momento da compra. Ao todo, o usuário tem à disposição cerca de 700 itens personalizados com base em análises comportamentais de consumo que vão desde congelados a produtos de limpeza e higiene pessoal.

Take – O aplicativo aproxima muitos brasileiros de uma paixão nacional: a cerveja. Nele é possível abrir a porta de uma vending cooler com capacidade de armazenamento de até 300 bebidas geladas e com um valor competitivo com o mercado. Localizada em áreas comuns de complexos residenciais ou comerciais, pode ser acionada durante 24 horas por dia.

OdontoCompany – No app da maior rede de clínicas odontológicas do mundo, a OdontoCompany, é possível fazer agendamentos online, checar faturas em aberto, buscar as unidades da rede mais próximas, receber promoções exclusivas e saber das novidades da marca.

Park Education – Especializada em educação bilíngue, criatividade e soft skills, o aplicativo foi desenvolvido para ser usado pelos professores e alunos da rede. No método Park, os estudantes primeiro aprendem a falar, depois desenvolvem as habilidades de leitura e escrita. Essa abordagem é conduzida dentro do app, guiando a experiência do usuário por meio dos e-books da marca. O mesmo processo de aprendizagem maker é aplicado em cursos bilíngues de negócios, criatividade e tecnologia.

Botocenter – Ligar para agendar consultas é passado na rede de clínicas especializada em aplicação de toxina botulínica e preenchimento, Botocenter. Com o aplicativo da rede é possível encontrar a unidade mais próxima, escolher o procedimento, o método de pagamento e marcar o melhor horário para atendimento.

Delivery de comida

Pedir comida pelo celular através dos aplicativos também se tornou um hábito nos últimos anos e muitas redes alimentícias possuem plataformas próprias para facilitar esse processo. Alguns apps, inclusive, possuem promoções, como o da Mais1 Café, a maior rede de cafeteria “to go” do Brasil, onde o cliente pode ganhar recompensas a cada pedido realizado. Sua plataforma traz opções de bebidas quentes e geladas, além de comidinhas e combos promocionais. O cliente também pode ganhar recompensas a cada pedido realizado. Outras redes que possuem aplicativo próprio para facilitar o peido é a Home Sushi Home, especializada em delivery de comida japonesa e a Casa de Bolos, pioneira no segmento de bolos caseiros.