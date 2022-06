Contribuintes podem consultar histórico cadastral de forma online no site da Sefaz

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) disponibilizou, nesta sexta-feira (10.06), em seu sistema de dados, o Acesso Web, a consulta do histórico de atualização cadastral. Com o novo serviço, o contribuinte ou contabilista pode visualizar as alterações cadastrais de forma online, sem a necessidade de ir presencialmente a uma Agência Fazendária.

Anteriormente, para obter esse tipo de informação era necessário ir presencialmente até uma Agência Fazendária ou formalizar o pedido por meio de outros canais de atendimento, como o “Sefaz para Você”. Os dados que, pelo atendimento, poderiam levar até dois dias úteis para serem fornecidos ao contribuinte, agora podem ser acessados de forma imediata.

No sistema Acesso Web, o contribuinte pode ver se houve alguma alteração no cadastro da empresa, se está baixada, suspensa ou se foi reativada. É possível verificar, também, a data da alteração e o motivo da mudança de status, o que permite ao contribuinte ter conhecimento de forma rápida e tomar providências para regularização dentro do próprio sistema.

O secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, afirma que o novo serviço disponibilizado pela Sefaz é mais etapa no processo de oferta de serviços públicos digitais, que facilitam o dia a dia dos contribuintes e agilizam os processos.

“Esta é mais uma facilidade que a Sefaz está disponibilizando aos contribuintes mato-grossenses. Hoje, a maioria dos serviços fazendários está disponível de forma online, permitindo ao empresário ou ao contabilista fazer consultas, emitir documentos para pagamento e acompanhar outras situações referentes à sua relação com o Fisco. Agora, terá mais uma opção de serviço digital, que é a consulta da situação cadastral”, afirma Jefferson.

Para consultar a situação cadastral da empresa, o contribuinte ou o contabilista deve acessar o sistema Acesso Web, com o seu usuário e senha ou certificado digital. As informações estarão dentro do menu “Relacionamento com Contribuinte”. De acordo com a Secretaria de Relacionamento com o Contribuinte (SARC), em breve novos serviços serão disponibilizados no sistema.