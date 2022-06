Corinthians perde para o Cuiabá e vê liderança ameaçada no Brasileirão

Depois de 11 jogos de invencibilidade, o Corinthians conheceu a derrota na noite desta terça-feira (7), contra o Cuiabá (1 a 0), na Arena Pantanal, pela abertura da 10ª rodada do Brasileirão. Apesar do placar adverso, o Timão segue na liderança (18 pontos), mas poderá perder essa condição se Atlético-MG e/ou Palmeiras (16 pontos cada) vencerem seus jogos.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Uendel, ex-Corinthians, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o Dourado encerra uma sequência de quatro jogos sem vencer e um jejum de dois meses sem ganhar na Arena Pantanal. O resultado fez o clube cuiabano deixar a zona do rebaixamento e subir para a 15ª posição, com 11 pontos.

As duas equipes voltam a jogar neste sábado (11), pela Série A. O time de Parque São Jorge recebe o Juventude, às 16h30, na Neo Química Arena, enquanto que o Cuiabá joga novamente em casa, às 19h, diante do RB Bragantino.

O jogo

O Corinthians teve mais posse de bola no primeiro tempo (56%), mas o Cuiabá finalizou o dobro (8 a 4), com quatro na direção do gol, contra duas do time paulista. Com dois minutos de jogo o Dourado quase abriu o placar. Jogada pela esquerda, cruzamento rasteiro para trás, na entrada da área para o atacante André, que bateu forte para a boa defesa de Cássio.

Aos seis minutos, o Timão respondeu com ataque pela direita. Mantuan cruzou pelo alto na segunda trave, Mosquito cabeceou livre e João Carlos teve trabalho para espalmar. Melhor na partida, o time da casa marcou o gol aos 35 minutos. O Cuiabá pressionou a saída de bola pela esquerda, Felipe Marque roubou a bola e tocou para o lateral Uendel, que dominou na entrada da área e sem deixar a bola cair, mandou de primeira no canto esquerdo de Cássio (1 a 0).

Depois de um primeiro tempo ruim, o técnico Vítor Pereira fez quatro substituições no intervalo. Entraram Lucas Piton, Giuliano, Junior Moraes e Renato Augusto, para as saídas de: Bruno Mello, Du Queiroz, Robson Bambu e Adson, respectivamente. Mesmo com as modificações, foi o Cuiabá quem quase ampliou aos três minutos. Escanteio da direita, a bola veio pelo alto na pequena área, o zagueiro Alan Empereur subiu mais que a marcação e cabeceou perto da trave direita de Cássio.

O Corinthians assustou o adversário aos 10 minutos. Róger Guedes fez boa jogada pela esquerda, driblou um marcador, invadiu a grande área e bateu cruzado, para a boa defesa de João Carlos. Aos 36 minutos, o jogo chegou a ser paralisado em razão da torcida do Timão ter acendido sinalizadores.

Aos 47 minutos, em um lance revisado pelo VAR, o meia Vadivia recebeu o cartão vermelho direto, em entrada no atacante Mantuan. O Corinthians terminou o jogo com mais posse de bola (60%), mas a equipe da casa chutou mais a gol (11 a 9).