Corpo com pés amarrados é localizado em estrada vicinal próxima ao Anel Viário

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na tarde desta segunda-feira (13) em uma estrada vicinal que fica a cerca de 300 metros do Anel Viário. Ele estava com os pés amarrados.

No local, também foram encontradas cápsulas de arma de fogo. Ele estava caído de bruços, com ferimentos de tiro na cabeça e nas costas.

A Polícia Civil e Politec estiveram no local e de acordo com o perito Francisco Morais, ele foi morto no local e há sinais também de amarração nos braços.

Pelo menos sete tiros atingiram o rapaz. A Polícia Militar confirmou que a vítima é o suspeito da tentativa de feminicídio ocorrida ontem (12) no Residencial Jardim Paiaguás II.