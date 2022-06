Corpo de Bombeiros abre processo seletivo para contratação de 180 brigadistas florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMTM) publicou nesta segunda-feira (27.06) o edital do processo seletivo para contratação de 180 brigadistas temporários para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Os interessados podem realizar as inscrições de forma gratuita entre os dias 28 e 30 de junho, presencialmente, na unidade militares de 29 municípios do Estado (confira os endereços ao final da matéria), das 8h às 12h e das 14h às 18h. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar documentos pessoais com cópia, conforme descrito no edital.

Para o trabalho de brigadista, a remuneração mensal será de R$2.100,00 para a jornada de trabalho de 44 horas semanais, em regime de escala, sendo 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

Conforme o edital, o processo seletivo será realizado em duas fases: a primeira compreende uma análise curricular e aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF); a segunda etapa é a aplicação do Teste de Habilidades e Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA).

A divulgação do resultado final está prevista para ser feita até o dia 15 de julho, no Diário Oficial do Governo de Mato Grosso e site do CBMMT.

Confira o edital clicando aqui