Corpo de Bombeiros arrecada 1,1 toneladas de alimentos que serão doados a entidades filantrópicas

O concerto musical do aniversário de 24 anos da Banda do Corpo de Bombeiros Militar Mato Grosso (CBMMT), apresentado ao público no Teatro Zulmira Canavarros, arrecadou 1,1 toneladas de alimentos que serão destinados a entidades filantrópicas de Cuiabá.

Foram arrecados 746 kg de arroz, 78 kg de feijão, 178 kg de açúcar, 69 kg de macarrão, 52 kg de farinha de trigo, além de farinha de mandioca, fubá de milho, óleo de soja, leite, milho de canjica, grão de bico e outros. Os ingressos foram trocados por 2 kg de alimentos que dava direito a um lugar na plateia para assistir ao show musical.

“Este grande evento tem uma missão social, filantrópica do qual buscamos arrecadar alimentos para que o Governo de Mato Grosso e Assembleia Legislativa distribuam a instituições, para que possam ajudar famílias carentes. Pensamos unir o útil ao agradável”, declarou o comandante-geral do CBMMT coronel Alessandro Borges.

A comissão da banda segue organizando o processo para entrega dos alimentos. Meia tonelada, ficará à disposição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) que deve escolher quais instituições serão beneficiadas. O restante será entregue para o Abrigo Bom Jesus de Cuiabá ainda nesta semana.

Esssa ação social é promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Governo de Mato Grosso, em parceria com Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).