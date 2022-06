Corpo é encontrado em chamas dentro de carro durante a madrugada em Rondonópolis

Mais um crime cruel e com cenas fortes foi registrado na madrugada deste sábado (11) em Rondonópolis – MT. Dessa vez, um corpo foi queimado dentro de um carro próximo ao Rio Lourencinho, às margens da BR-364.

O corpo ficou totalmente carbonizado e os policiais só notaram a presença dele após apagarem as chamas.

De início, policiais militares faziam rondas pela região quando avistaram uma fumaça. Eles foram até o local e encontraram o carro em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o fogo.

Com o incêndio apagado, os policiais avistaram o corpo no assoalho do carro, entre os bancos da frente e de trás. Polícia Civil, Samu e Politec também foram acionados até a cena do crime.

De acordo com as primeiras análises, trata-se do corpo de um homem e o veículo é um Creta branco. Mais investigações estão sendo realizadas para apurar como ocorreu o fato.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para cuidar do transito, já que alguns veículos, como o caminhão dos Bombeiros, ficou em cima da ponte.