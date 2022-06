Creche infantil ‘Magnólia Angélia Araújo’ é inaugurada no Mathias Neves

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Magnólia Angélia Araújo foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Mathias Neves, em Rondonópolis (MT).

A inauguração faz parte do plano de ação do Prefeito José Carlos do Pátio de dar sequência ao compromisso que fez com a população de Rondonópolis de inaugurar uma nova creche a cada semana.

De acordo com o Prefeito até o momento, entre creches construídas e em construção totalizam 26 unidades.

“Eu já autorizei comprar mais uma área para fazer mais uma Escola. Essa região está muito bem assistida. Nós universalizamos a rede de esgoto, água tratada, creche .. construímos um PSF agora, sendo 2 postos em um. Então é uma região que nós estamos investindo muito. Estamos conseguindo atingir nosso objetivo de atender a população mais humilde e dar dignidade e cidadania” explica o chefe do executivo.

“Estamos muito felizes. Queremos dizer ao prefeito José Carlos do Pátio que pode continuar contando com o apoio deste vereador na Câmara Municipal, que só assim nós vamos continuar os avanços e trazendo as melhorias que essa região precisa, dando dignidade ao povo mais humilde dessa cidade” finaliza Vereador Ozéias Reis.