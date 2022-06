Cuiabá recebe o primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores do estado de Mato Grosso

O estado do Mato Grosso recebeu, nesta quarta-feira (29), seu primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), o Recytec. A ação, realizada em parceria com o governo estadual, faz parte do programa Computadores para Inclusão, que tem como objetivo reciclar os equipamentos descartados e distribuí-los em escolas, telecentros, bibliotecas públicas, a fim de levar acesso à tecnologia e informação à população em situação de vulnerabilidade social.

Em 2020, o Ministério das Comunicações (MCom) lançou edital de chamamento público buscando parcerias para que novos CRCs fossem inaugurados no país. Um investimento de cerca de R$ 1 milhão permitiu que a Pasta abrisse o primeiro centro de recondicionamento no estado do Mato Grosso, em parceria com a ONG Programando o Futuro — instituição que já administra um CRC no Distrito Federal.

“Estamos otimistas, porque o CRC de Cuiabá vai facilitar a coleta, o recondicionamento e a doação de computadores para o estado de Mato Grosso e região. Outro benefício é o descarte adequado dos materiais eletrônicos que não puderem ser reaproveitados”, afirmou a coordenadora de Projetos de Infraestruturas para Telecomunicações do MCom, Daniela Schettino. “Além disso, a ONG poderá ministrar cursos para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação e de inclusão digital”, completou.

COMPUTADORES PARA INCLUSÃO — Além de promover sustentabilidade, por meio do descarte de equipamentos eletrônicos –, a iniciativa garante a inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade. Desde 2019, mais de 10 mil máquinas foram recondicionadas e enviadas para mais de 750 instituições de ensino, telecentros e bibliotecas públicas.

COMO PARTICIPAR? — A principal fonte de doações são órgãos públicos federais, estaduais e municipais, conforme regulamentado pelo decreto 9373/2018. Na página do Computadores para Inclusão é possível acessar o modelo de ofício a ser entregue para solicitar o recolhimento dos computadores e como se cadastrar e solicitar os equipamentos para as escolas. Também está disponível na página do programa os locais de pontos de coleta, os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), onde o público em geral e empresas podem doar.